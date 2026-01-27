セレッソ大阪は26日、ホームで2月7日に行われるガンバ大阪戦のハーフタイムに『DAZN100万円キックチャレンジ』を実施すると発表した。同イベントは指定の位置からボールを蹴り、クロスバーに当てれば成功。賞金として100万円がもらえる。2月1日まで参加者の事前募集が行われ、当選人数は5名。当選者には、同試合のハーフタイムイベント『DAZN100万円キックチャレンジ』の参加権と当日の観戦ペアチケットが与えられる。2/7(土