「ラ・メール（LA MER）」が、新作のアイクリーム「ザ・RJ アイ クリーム」（15mL 3万3000円）を3月6日に発売する。【画像をもっと見る】新作は、50年以上にわたるバイオエナジェティック研究の知見をもとに、シーケルプ（海藻）をはじめ、栄養豊富なビタミンやミネラルを、独自のバイオ発酵プロセスによって丁寧に抽出した独自の美容成分ミラクル ブロスを配合。肌が本来持つ修復力と健やかさを支えるとともに、 肌本来のバリ