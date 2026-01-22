アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドが今季16ゴール目サウジアラビアのアル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがキャリア通算960得点を達成した。アル・ナスルは現地時間1月21日に第17節でダマクFCと対戦し、2-1で勝利した。ロナウドは1点リードで迎えた後半5分にエリア内から右足のシュートを流し込み、決勝点をマークした。今季リーグ戦16試合で16得点となった。米スポーツ専門テレビ局