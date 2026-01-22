アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドが今季16ゴール目

サウジアラビアのアル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがキャリア通算960得点を達成した。

アル・ナスルは現地時間1月21日に第17節でダマクFCと対戦し、2-1で勝利した。ロナウドは1点リードで迎えた後半5分にエリア内から右足のシュートを流し込み、決勝点をマークした。今季リーグ戦16試合で16得点となった。

米スポーツ専門テレビ局「ESPN」は「クリスティアーノ・ロナウドがキャリア960点目を決めてアル・ナスルが勝利」と見出しを打ち、「タイトル獲得を目指すアル・ナスルの貴重な勝利に貢献。同胞ジョアン・フェリックスのパスを受け、角度のない場所から鋭いシュートで今シーズン16ゴール目となるゴールを決めた」と報じた。「FOXスポーツ」も「クリスティアーノ・ロナウドは止められなかった」とゴール動画を公開した。

2月5日に41歳を迎えるロナウドはかねてから通算1000ゴールを目標として語ってきた。前人未到の金字塔に向けて残り40得点。これまでに年間40得点以上を14度（2010、11、12、13、14、15、16、17、18、2020、21、23、24、25年）も達成しているこの男にかかれば、2026年中の到達も射程圏内といえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）