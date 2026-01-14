[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](Aspmyra Stadion)※26:45開始<出場メンバー>[ボデ・グリムト]先発GK 12 ニキータ・ハイキンDF 4 オーディン・ビョルタフトDF 6 J. GundersenDF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカンDF 20 フレドリク・シェボルMF 7 パトリック・ベルグMF 19 ソンドレ・ブルンスタード・フェアットMF 26 ホーコン・エビエンFW 9 カスパー・ハイFW 10 イェンス・ペッター・ハウゲFW 11 オーレ・ディードリッ