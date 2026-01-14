[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](Aspmyra Stadion)

※26:45開始

<出場メンバー>

[ボデ・グリムト]

先発

GK 12 ニキータ・ハイキン

DF 4 オーディン・ビョルタフト

DF 6 J. Gundersen

DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン

DF 20 フレドリク・シェボル

MF 7 パトリック・ベルグ

MF 19 ソンドレ・ブルンスタード・フェアット

MF 26 ホーコン・エビエン

FW 9 カスパー・ハイ

FW 10 イェンス・ペッター・ハウゲ

FW 11 オーレ・ディードリック・ブルムベルグ

控え

GK 1 ジュリアン・フェイ・ルンド

GK 45 I. Sjong

DF 2 ビラズ・ニールセン

DF 5 ハイタム・アレーサミ

DF 25 イサク・デュビク・マーッタ

MF 8 ソンドレ・オークレンド

MF 14 ウルレク・サルトネス

MF 22 アンデルス・クリンゲ

MF 23 マグヌス・リースナエス

MF 31 H. Chooly

FW 21 アンドレアス・ヘルメルセン

監督

Kjetil Knutsen

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 68 マックス・アレイン

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 16 ロドリ

MF 82 リコ・ルイス

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 10 ラヤン・シェルキ

FW 47 フィル・フォーデン

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 6 ナタン・アケ

DF 90 K. Noble

DF 91 ステファン・ムフニ

MF 59 C. Gray

MF 63 ディバイン・ムカサ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 11 ジェレミ・ドク

FW 97 T. Samba

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります