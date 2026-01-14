ボデ・グリムトvsマンチェスター・C スタメン発表
[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](Aspmyra Stadion)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ボデ・グリムト]
先発
GK 12 ニキータ・ハイキン
DF 4 オーディン・ビョルタフト
DF 6 J. Gundersen
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 20 フレドリク・シェボル
MF 7 パトリック・ベルグ
MF 19 ソンドレ・ブルンスタード・フェアット
MF 26 ホーコン・エビエン
FW 9 カスパー・ハイ
FW 10 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 11 オーレ・ディードリック・ブルムベルグ
控え
GK 1 ジュリアン・フェイ・ルンド
GK 45 I. Sjong
DF 2 ビラズ・ニールセン
DF 5 ハイタム・アレーサミ
DF 25 イサク・デュビク・マーッタ
MF 8 ソンドレ・オークレンド
MF 14 ウルレク・サルトネス
MF 22 アンデルス・クリンゲ
MF 23 マグヌス・リースナエス
MF 31 H. Chooly
FW 21 アンドレアス・ヘルメルセン
監督
Kjetil Knutsen
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 68 マックス・アレイン
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 ロドリ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 10 ラヤン・シェルキ
FW 47 フィル・フォーデン
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 ナタン・アケ
DF 90 K. Noble
DF 91 ステファン・ムフニ
MF 59 C. Gray
MF 63 ディバイン・ムカサ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 97 T. Samba
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります