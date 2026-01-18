料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。スターバックスの定番ペストリーにスコーンがありますよね。ホットケーキミックスを使ったら、実はお家でも簡単に作れちゃいます。今回は、ホットケーキミックスで作る、アールグレイスコーンのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらスタバ風アールグレイスコーンを作るのにかかる時間約35分スタバ風アールグレイスコーンのカロリー約183kcal／1個