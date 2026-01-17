俳優松尾貴史（65）が17日、X（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が衆院を解散した際に打ち出す公約案に関する一部報道をうけ、私見をつづった。松尾は、高市氏が、23日の通常国会冒頭で衆院を解散した際、食料品の消費税率を時限的にゼロにすることを公約に盛り込む案が浮上したなどと報じた、毎日新聞のネット記事を添付。「全くの詐欺。よほど解散の大義が無くて困った末の愚策か」と切り出した。そして「え？野党がやろう