フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。1月12日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、アメリカのベネズエラ攻撃についてトークを繰り広げた。 マライ「今日のテーマは「なぜ今、原油が熱いのか」にしたいと思います。今月3日、アメリカがベネズエラを攻撃したことに関係してるわけなんですけど、