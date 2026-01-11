セブン‐イレブン・ジャパンは、来店価値向上の柱として“出来立てニーズ”への対応を強化している。パンや焼き菓子などを焼成する「セブンカフェ ベーカリー」の焼成機は6千を超える店(25年12月現在)に導入されており、1店舗あたり月6千〜7千円の売上上乗せ果が出ている。今期中に8千店まで拡大し、来期には導入可能な全店に導入する計画だ。店頭の専用マシンで淹れる「セブンカフェ ティー」は今期中に約2100店、来期には約1