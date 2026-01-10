海の綺麗な港町、赤穂坂越といえば、名産の牡蠣！！冬になると、牡蠣や海産物を求めて、全国からたくさんのお客様が坂越へ訪れます。 今年は牡蠣が不漁と言われていますが、生簀を完備し牡蠣を堪能できる、とっておきのスポットがあります！毎年恒例のひとつの行事のように、何年もリピートしている赤穂坂越の牡蠣ツアーをご紹介します。 海鮮問屋城(じょう) 坂越駅から徒歩15分ほど、坂越トンネルを抜けて右側