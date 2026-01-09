DC04U MUSINは、iBasso AudioブランドよりポータブルDACアンプ「DC04U(Ultra)」を1月16日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は19,800円前後。発売に先駆け、9日11時から予約受付を開始した。 DC04PROの進化版であると同時に、「ウルトラ」の名に相応しい、サウンド・機能性のクオリティを再定義する新たなモデルとしている。入力はUSB-C、出力は3.5mmステレオミニ、4.4mmバランスを備える。 コ