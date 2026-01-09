DC04U

MUSINは、iBasso AudioブランドよりポータブルDACアンプ「DC04U(Ultra)」を1月16日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は19,800円前後。発売に先駆け、9日11時から予約受付を開始した。

DC04PROの進化版であると同時に、「ウルトラ」の名に相応しい、サウンド・機能性のクオリティを再定義する新たなモデルとしている。入力はUSB-C、出力は3.5mmステレオミニ、4.4mmバランスを備える。

コンパクトなサイズながらも、最高出力980mW+980mW@32Ωを実現。さらに三段階Gain機能、3.5mm 4極インラインマイク入力搭載、ステンレススチール筐体の採用など、機能から体験まで「本格的なプロダクト」を追求。

バスパワー電源入力のみで安定した高い駆動性能を備え、「低歪み/ハイダイナミックレンジ/高出力の三位一体の設計」としている。

DACチップは「CS43198」を2基搭載し、4chフルバランス回路を実現。768kHzのPCMとDSD512のハイサンプリングに対応し、DRE(ダイナミックレンジエンハンス)により、ヘッドルームを確保することが可能。

成熟したチューニング技術により、CS43198の潜在能力をフルに発揮させ、「透明度の高いサウンド、広々としたサウンドステージ、ナチュラルなサウンドをDC04Uで具現化した」とする。

これまでの製品開発にて培ってきたFPGAアルゴリズムを採用し、デュアルフェムトクロック水晶発振器と共に、クロックソースのハードウェア＋ソフトウェアのキャリブレーションにより、デジタル信号伝送におけるジッターを大幅に削減した。

独立した4chフルバランスアンプ回路を搭載し、アンプ回路の設計をアップデートすることで、より高いチャンネルセパレーションとアンプの駆動制御を実現。980mW+980mW@32Ωと優れた出力性能を実現するだけでなく、アンプの電源は±4V～±6Vまで、0.1V単位で調整が行なえる。

ボディには0.96型フルカラースクリーンを装備。好みでカラーの選択が可能で、カラフルなステータスの把握がしやすい静的UIと、レベルメーターを表示できる動的UIを自由に変更できる。側面には3つの物理ボタンを搭載する。

外形寸法は58×13.1×23.5mm。重量は37g。スペックは以下の通り。

【4.4mmバランス出力】 THD+N：-119dB(0.00011%)@1kHz 300Ω負荷 出力レベル：1.5Vrms(Low Gain)、4.2Vrms(Medium Gain)、6.1Vrms(High Gain) 出力電力：980mW+980mW@32Ω SN比：132dB ダイナミックレンジ：132dB 出力インピーダンス：＜0.1Ω チャンネルセパレーション：148dB 周波数特性：10Hz -80kHz (-0.5dB)【3.5mmシングルエンド出力】 THD+N：-113dB(0.00022%)@1kHz 300Ω負荷 出力レベル：0.76Vrms(Low Gain)、2.1Vrms(Medium Gain)、3.0Vrms(High Gain) 出力電力：280mW+280mW@32Ω SN比：126dB ダイナミックレンジ：129dB 出力インピーダンス：＜0.1Ω チャンネルセパレーション：136dB 周波数特性：5Hz -75kHz (-0.5dB)