大分海上保安部で新年最初の訓練が行われ、潜水士が海に飛び込んで救助現場での対応を確認しました。 【写真を見る】大分海上保安部で今年最初の訓練潜水士が海へ、救助現場の対応を確認 大分海上保安部では日頃の訓練で船舶の火災や海での救助活動の対応能力を高めています。 巡視船「やまくに」を使った今年初めての訓練では潜水士4人が海へ飛び込みました。潜水士はフィンを使って泳いだり、ロープを使って高さ5メ&#