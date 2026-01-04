体調を崩している先住猫が毛づくろいをしていたら、ワンコが心配そうに様子を見にきて…？ワンコの愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破。「気遣いに感動」「健気すぎて泣ける」「兄弟の絆がすごい」といった声が寄せられています。 【動画：『体調を崩した猫』が毛づくろいをしていたら、心配した犬がそばにきて…愛にあふれた『まさかの行動』】 体調不良の先住猫を心配するワンコ YouTu