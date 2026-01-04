体調を崩している先住猫が毛づくろいをしていたら、ワンコが心配そうに様子を見にきて…？ワンコの愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破。「気遣いに感動」「健気すぎて泣ける」「兄弟の絆がすごい」といった声が寄せられています。

【動画：『体調を崩した猫』が毛づくろいをしていたら、心配した犬がそばにきて…愛にあふれた『まさかの行動』】

体調不良の先住猫を心配するワンコ

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」には、ポメラニアンの「ポテチ」くんと先住猫の「レモン」さんの日常が投稿されています。ご紹介するのは、レモンさんが体調を崩していた時の様子。ポテチくんはレモンさんの元気がないことに気づいているようで、いつもより大人しく過ごしていたそう。

毛づくろい中のレモンさんのそばにいって、「大丈夫？」というようにお顔を覗き込む場面も。ポテチくんの心配そうな姿から、レモンさんが大好きなのだということが伝わってきます。

優しすぎる行動に感動

一度はレモンさんのそばを離れようとしたポテチくんですが、「やっぱり心配…」とすぐに戻ってきたそう。そしてレモンさんの体をペロペロと、遠慮がちに舐め始めたとか。どうやらレモンさんにゆっくり休んでほしくて、代わりに毛づくろいをしてくれているようです。ポテチくんの愛と優しさに、心が温かくなります。

残念ながらポテチくんはあまり毛づくろいが上手ではなかったため、結局自分で毛づくろいを続けるレモンさん。それでもポテチくんの「何かしてあげたい」という優しい気持ちは、レモンさんに元気をくれたことでしょう。

愛の力で元気に

ポテチくんの愛の力で回復が早まったのか、しばらくするとレモンさんは遊べるくらい元気になり、だんだん食欲も出てきたとか。ポテチくんもホッと一安心したようで、飼い主さんのところにおもちゃを持ってきて「遊んで～」とアピールしたそう。

そして遊び疲れたら、のんびり過ごしているレモンさんの姿を眺めながらウトウト…。寝落ちする瞬間までレモンさんを気にかけている、家族思いのポテチくんなのでした。

この投稿には「兄弟愛に涙」「さり気ない優しさに感動」「心配してるのが凄く伝わる」「一生懸命で可愛い」といったコメントが寄せられています。

ポテチくん＆レモンさんの仲良しで可愛い姿や心温まる日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。