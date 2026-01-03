2025年を象徴する商業施設といえば、９月12日に開業した「ニュウマン高輪」だろう。開業以来、さまざまな声が聞こえてくるが実態はいかに！？編集部・デスクの船山（40代）が実際に訪れてみた。衣食住、すべての要素で“令和のいま”が凝縮「ニュウマン高輪」に初めて足を踏み入れ、まず驚いたのが、全体的に“ゆとり”があること。South５階の「BUNKITSU TOKYO」で特にそれを感じた。ニュウマン史上最もデカくて、滞在する楽しみ