球団カメラマンが2025年の秘蔵ショットを公開ドジャースの球団カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が12月31日（日本時間1月1日）、公式インスタグラムで「私の2025年のお気に入り」として数枚の写真を公開した。球団カメラマンしか撮影できない大谷翔平投手のベンチ裏での素顔や、レジェンドとの2ショットなどがアップされている。キャンプ時に撮影された大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手との3ショット。前田健太投手のイ