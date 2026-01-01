東京湾を望む上質な空間で、季節の恵みを味わう特別な時間。グランドニッコー東京 台場では、甘くみずみずしいあまおうを主役にした『あまおうアフタヌーンティーセット～赤い宝石～』が期間限定で登場します。真紅に輝くいちごの魅力を、スイーツからセイボリーまで多彩に表現。心地よい光が差し込むロビーカフェで、冬から春へと移ろう季節を感じながら、優雅な午後を過ごして