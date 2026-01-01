グランドニッコー東京 台場で楽しむ♡あまおう尽くしのアフタヌーンティー

東京湾を望む上質な空間で、季節の恵みを味わう特別な時間。グランドニッコー東京 台場では、甘くみずみずしいあまおうを主役にした『あまおうアフタヌーンティーセット～赤い宝石～』が期間限定で登場します。真紅に輝くいちごの魅力を、スイーツからセイボリーまで多彩に表現。心地よい光が差し込むロビーカフェで、冬から春へと移ろう季節を感じながら、優雅な午後を過ごしてみませんか。

あまおうが主役の華やか三段

上段と中段には、旬のあまおうを贅沢に使用したスイーツがずらり。ヴェリーヌフレーズやタルトフレーズ、ムースフレーズは、果実の甘みとクリームのなめらかさが調和する一品です。

さらに、あまおうレアチーズやシュークリーム、フレジェ、あまおうゼリー、ルビーチョコレートの生チョコレートなど、味わいも食感も異なる多彩なラインアップで、“いちごの王様”の魅力を存分に楽しめます。

甘さと塩味が響くセイボリー

下段には、スイーツの甘さを引き立てるセイボリーが揃います。いちごのスコーンにはクロテッドクリームと練乳クリームを添え、やさしい余韻をプラス。

生ハムや海老、イタヤ貝、スモーク鴨を使った一皿一皿が、ベリーの酸味や香味野菜の風味と重なり、アフタヌーンティー全体に奥行きを与えます。

優雅な時間を彩るドリンク

ドリンクは、紅茶、ハーブティー、コーヒーを用意。紅茶とハーブティーにはロンネフェルトを使用し、香り高い一杯がスイーツと美しく寄り添います。

ゆったりとした2時間制で、会話とともに味わう時間も贅沢のひとつです。

The Lobby Cafe「あまおうアフタヌーンティーセット～赤い宝石～」



価格：7,000円（消費税・サービス料込）

販売期間：2026年1月1日（木・祝）～2月28日（土）

提供時間：13:00～17:00（L.O.）

提供場所：グランドニッコー東京 台場2階「The Lobby Cafe」

※写真は2名様分を盛り付けたイメージです。

※実際のご提供時は、スイーツ・セイボリー各種を1名様分ずつ盛り付けてご用意します。

・アフタヌーンティーセットは2時間制となります。

・スパークリングワインは別料金となります。

赤い宝石と過ごす特別な午後

旬のあまおうを心ゆくまで堪能できる、グランドニッコー東京 台場のアフタヌーンティー。華やかな見た目と繊細な味わいは、日常を少しだけ離れたい日にぴったりです。

大切な人とのひとときや、自分へのご褒美にもおすすめ。冬から春へと移ろう季節に、赤い宝石が彩る優雅な午後を楽しんでみてはいかがでしょうか。