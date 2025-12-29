きのう（28日）、栃木県・小山市の川の中で30代の女性と1歳の息子が死亡しているのが見つかりました。警察は、現場の状況などから無理心中をはかったとみて調べています。きのう午前10時すぎ小山市の鬼怒川で、男の子が亡くなっているのを警察官が見つけました。そのおよそ1時間後には付近の川の中で女性が亡くなっているのが見つかりました。2人は36歳の女性と1歳の息子で、目立った外傷はなかったということです。警察によります