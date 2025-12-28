２８日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、今年１年の日本を巡る様々な動きを振り返った。コメンテーターとして出演の社会学者・古市憲寿氏はＭＣの枡太一アナウンサーに「今年１年を通じて何を感じましたか？」と聞かれると「今年は本当にＡＩの進化が劇的だったなというふうに思うんですね」と返答。「だけど、やっぱり竜巻とかＡＩではいかんともしがたい自然災害に我々人類が翻