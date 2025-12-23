電車の中で赤ちゃんが泣く。よくある光景である。赤ちゃんは泣くのが仕事、何時間も乗っている電車ではないのだからまったくかまわないと思う人が多いのではないだろうか。ところが中には、ほんの少しでも泣き声が聞こえるとイラつく人がいるようだ。【マンガ】満員電車の「リュック前抱え」も迷惑行為に？朝から嫌な気分にさせられるNGマナーの根本原因いきなり「うるさい！」と声がつい先日、仕事で外出、都内の電車に乗っていた