¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê²ÐºÒ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÀ½ÉÊ°ìÍ÷¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·ÂÐºö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢²Æ¤Ë¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë·ÈÂÓÍÑÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï³¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¾è