なぜDeNAが欲しがったのか？阪神のジョン・デュプランティエ（31）の行く先は、当初から指摘されていたソフトバンクではなく、同一リーグの横浜DeNAベイスターズのようだ。この急転劇に加え、球団史上初のリーグ2連覇を目指す阪神が、優良助っ人投手を引き止められなかった背景には「最新鋭のデータ解析システム」も影響していた。【写真】2026年もこの光景が見られるのか？人差し指を高くつき上げ、見事な体幹を誇る藤川監督