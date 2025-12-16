子どもの頃に夢中になったプリキュアの世界観を、大人になった今こそ楽しめるコスメが登場します。バンダイの大人向けブランド「Otona Pretty Holic」「CURETTE！」から、『ふたりはプリキュアMaxHeart』『ふたりはプリキュアSplash☆Star』をモチーフにした新作アイテムがラインアップ。デザイン性だけでなく使い心地にもこだわった本格仕様で、毎日のメイク時間をちょっと特別にしてくれます。さらにPOPUP SHOPの開催も決