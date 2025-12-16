プリキュアシリーズ×コスメ♡大人のための新作が2026年登場
子どもの頃に夢中になったプリキュアの世界観を、大人になった今こそ楽しめるコスメが登場します。バンダイの大人向けブランド「Otona Pretty Holic」「CURETTE！」から、『ふたりはプリキュアMaxHeart』『ふたりはプリキュアSplash☆Star』をモチーフにした新作アイテムがラインアップ。デザイン性だけでなく使い心地にもこだわった本格仕様で、毎日のメイク時間をちょっと特別にしてくれます。さらにPOPUP SHOPの開催も決定し、プリキュアファン必見の内容です♡
憧れを纏うOtona Pretty Holic
©東映アニメーション
Otona Pretty Holic第2弾は、変身アイテムを思わせる豪華なデザインが魅力。ゴールドメッキやパール塗装、ラインストーンを施したリップとアイカラーが揃います。
Otona Pretty Holicプリティアップリップシャイニールミナス
©東映アニメーション
価格：各2,750円(税込)
Otona Pretty Holicプリティアップリップキュアブルーム
©東映アニメーション
価格：各2,750円(税込)
Otona Pretty Holicプリティアップリップキュアイーグレット
©東映アニメーション
価格：各2,750円(税込)
サイズ：H約95mm×W約25mm×D約25mm
ハート型リップは2色構成で、塗布するとゴールド、ピンク、シルバーに輝く仕様です。
Otona Pretty Holicプリティアップアイカラーシャイニールミナス
©東映アニメーション
価格：各2,200円(税込)
Otona Pretty Holicプリティアップアイカラーキュアブルーム
©東映アニメーション
価格：各2,200円(税込)
Otona Pretty Holicプリティアップアイカラーキュアイーグレット
©東映アニメーション
価格：各2,200円(税込)
サイズ：H約35mm×W約42mm×D約25mm、H約43mm×W約35mm×D約25mm
可愛さ重視のCURETTE！新作
©東映アニメーション
価格：各2,200円(税込)
＜ラインナップ＞
・CURETTE！ふわかおこんぱくとプリキュアメップル・ミップル
・CURETTE！ふわかおこんぱくとプリキュアポルン・ルルン
CURETTE！からは、ぬいぐるみのような見た目が話題のアイテムが再登場。
サイズ：H約60mm×W約125mm×D約23mm
CURETTE！ポンデクルールプリキュアマルチカラーパウダーVol.2(全10種)
©東映アニメーション
価格：ガシャポン500円/一般販路550円(税込)
チェーン付きハンドクリーム
©東映アニメーション
香り：爽快シャボン、清らかホワイトリリー、きらめきフローラル
サイズ：H約90mm×W約47mm×D約24mm
POPUPで世界観を体感♪
©東映アニメーション
発売日と同日の2026年1月17日(土)から、andSTTOKYOにてPOPUP SHOP「CURE/W」を開催。展示や販売を通して、プリキュアコスメの世界観を存分に楽しめます。
入場無料なので、気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイントです。
大人になった今こそ楽しみたい♡
懐かしさと今の自分に似合う可愛さを両立した、プリキュアシリーズの大人向けコスメ。メイクアイテムとしてはもちろん、持っているだけで気分が上がるデザインは自分へのご褒美にもぴったりです。
POPUP SHOPとあわせてチェックすれば、ときめきがさらに広がるはず。プリキュアとともに、毎日をもっとキラキラ楽しんでみてください♡