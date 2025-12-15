北九州発祥のうどんチェーン店「資さん（すけさん）うどん」では、現在、テイクアウト専用「年越しそば」の事前予約が始まっている。※事前予約は2025年12月28日まで、九州各県および山口県の各店舗（計66店舗）のみ限定の販売資さん（すけさん）うどんの人気の「年越しそば」北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で94店舗展開して