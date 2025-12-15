2025年12月10日、中国メディアの観察者網は、中国企業の進出によってベトナムの産業構造再編が進んでいるとする英メディアの報道を紹介した。記事が紹介したのは英ロイター通信の10日付報道。記事によるとロイターは、米国の関税政策を背景に、ベトナムが中国との貿易を活発化させており、1〜11月の対中輸入額は前年同期比約30％増の約1680億ドル（約26兆円）に達し、昨年1年間の総額をすでに超えたとしたほか、輸入の約3分の1は米