巨人・大勢投手（26）が14日、都内で行われた「THEBASEBALLINTELLIGENCE2025supportedbyAHSホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に参加した。今イベントはアスリートのセカンドキャリア支援の一環として開催。アスリートが持つトップレベルの技術、経験を次世代に伝承する場、新しいスポーツ指導、体験インフラとしての提供の場として開始した。大勢はカブス・今永と登壇