「庭の子猫。かわいい」【写真】甘えた表情も愛らしい美ニャンに成長Xユーザー・ユンコロさん（@ymaysi）がそうつぶやいたのは、2022年6月25日のことでした。添えられた写真には、庭の石畳の上にちょこんと座ってこちらを見つめる茶トラの小さな子猫の姿が。そう、のちに家族となる「こな」ちゃんです。この日を境に、こなちゃんと飼い主さんは少しずつ距離を縮めていきました。初夏、庭でふと目があった茶トラの子猫ある朝、鳥の