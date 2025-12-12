過去最多のペースで倒産が相次ぐ焼肉店。肉価格の高騰や光熱費、人件費の上昇、また大手チェーンから個人経営店、新規参入店まで、競争が年々激化していることで、経営が厳しくなっているのが実情だ。そしてまたひとつ、ある人気チェーン店が閉店ラッシュに追い込まれつつある。かつて、「誰にも気兼ねせず、安価で“ひとり焼肉”を堪能したい」というニーズに応える形で誕生し、急成長を遂げてきた「焼肉ライク」だ。実際、編集部