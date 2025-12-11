²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ý£Æ£É£Ò£Ó£Ô£Ì£Ï£Ö£Å¡Ý¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ÖÌÚÀ±£æ£å£á£ô¡¥°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢´°À®¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Â¡ì£ú¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê£¶£±¡Ë¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢³Ú¶Ê¤¬´°À®¡£±Ç²è¸ø³«Æü¤ÈÆ±Æü¤Îº£·î£²£´Æü¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£ÌµÅ¨¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ßÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ú¶Ê¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¥×¥í¥Ç