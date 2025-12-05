村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにお気に入りのリップ紹介する動画を投稿！中には“スタメン”だというアイテムも！【関連記事】村重杏奈「これ結構いいです」正直レビューの救世主フェイスクリーム■リップオイル動画内に登場したと思われるのはこちら！CLARINS/リップコンフォートオイル 税込3,960円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るCLARINS JAPAN （クラランス）(@clarinsjp)がシェアした投稿オイルのツヤ