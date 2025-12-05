バスケットボール男子日本代表が2連勝の好スタートをきった『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1』。FIBAは公式サイト上で出場16チームの“勢い”を格付けしたパワーランキング第2弾を公開した。 Window1の結果を受け、アジアの勢力図は改めて大きな動きを見せている。トップに立ったのは前回に続きオーストラリア代表。盤石の戦力と安定した試合運