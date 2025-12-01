アップルが2026年に投入すると噂の「折りたたみiPhone」に関して、海外メディアなどの間では現在3つの機能が注目されています。 ↑期待が高まる折りたたみiPhone（画像提供／Google Gemini／Nano Banana）。 1: 業界初の高画質な「画面下カメラ」 従来の画面下カメラが400万〜800万画素だったのに対して、折りたたみiPhoneのものは2400万画素と大幅に画素数が増える見通し。画面下カメラでは「光の透過率」「画像の鮮明さ