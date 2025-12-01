アップルが2026年に投入すると噂の「折りたたみiPhone」に関して、海外メディアなどの間では現在3つの機能が注目されています。

↑期待が高まる折りたたみiPhone（画像提供／Google Gemini／Nano Banana）。

1: 業界初の高画質な「画面下カメラ」

従来の画面下カメラが400万〜800万画素だったのに対して、折りたたみiPhoneのものは2400万画素と大幅に画素数が増える見通し。画面下カメラでは「光の透過率」「画像の鮮明さ」といった課題がありますが、これらが解決されている可能性があります。

2: シワのないディスプレイ

折りたたみiPhoneは、この分野で初の「シワのない折りたたみスマホ」になる可能性が浮上しています。これを実現するために、アップルはヒンジと折りたたみディスプレイの開発に注力したそう。

3: 高密度のバッテリー

韓国の情報筋によれば、折りたたみiPhoneのバッテリー容量は5400〜5800mAhになるとのこと。リークアカウントのInstant Digitalは、最終的には5000mAhを超えると報告しています。

折りたたみiPhoneへの期待が高まります。

Source: MacRumors

