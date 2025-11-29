ＤｅＮＡは２９日、ダヤン・ビシエド内野手、ハンセル・マルセリーノ投手と来季も契約を結ぶと発表した。球団を通じビシエドは「また日本に戻ることができ、そしてまたベイスターズでプレーできることを嬉しく思います。ベイスターズは上位を狙える強さがあり、チームメイトもみんなファミリーのように良い雰囲気で戦っています。その一員として、シーズンを通して怪我なく１００％の力を出してチームに貢献していきたいです。