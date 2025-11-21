アイ・ピー・エスが軟調推移。読売新聞オンラインが２１日、「国内の通信会社が海外に提供したＩＰ電話の１回線から今年２～３月、発信元を偽装した約２００万件もの電話がかけられていたことがわかった」と報じた。「問題の回線を提供したのは、東証プライム上場の通信会社『アイ・ピー・エス』（東京）の子会社」としており、報道を嫌気した売りが膨らんだようだ。記事によると、警察庁は通信会社の設定ミス