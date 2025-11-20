元職員が逮捕された福岡の保育園 園児への虐待など不適切行為が100件超

  • 園児への傷害容疑などで元職員が逮捕された福岡県田川市の保育園
  • 運営する社会福祉法人が20日、6月からの約2カ月間について明らかにした
  • 同園で保育士らによる園児への虐待など不適切行為が100件超あったという
