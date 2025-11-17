ＡＩストームが６連騰している。１４日午後の取引時間中に発表した２５年１２月期業績予想の上方修正が引き続き手掛かり材料となっているほか、この日は再生可能エネルギー領域で新事業を開始すると発表しており、好材料視されている。 新事業は、国内外で評価の高い主要メーカーの太陽光発電設備及び蓄電設備を中心に、発電事業者・ＥＰＣ・デベロッパーに対し、設備導入から運用支援までを