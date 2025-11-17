午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６３５、値下がり銘柄数は９３９、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、電気・ガス、水産・農林など。値下がりで目立つのは空運、証券・商品、小売など。 出所：MINKABU PRESS