１７日に実施された１０年物価連動債（第３０回、クーポン０．００５％）の入札は、最低落札価格が９９円００銭となった。応募額は８６３３億円で、落札額は２４９６億円。応札倍率は３．４６倍となり、前回（８月１５日）の２．９２倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS