サンエー化研が後場にカイ気配を切り上げている。同社は１４日正午、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想について従来の見通しを６億８０００万円増額し３０６億円（前期比４．０％増）に、最終利益予想は５億１５００万円増額して６億７５００万円（同２．８倍）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転増益を見込む形となり、好感さ