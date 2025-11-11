¡ÚLumines Arise¡Û 11·î11Æü23»þ È¯Çä ²Á³Ê¡§ 5,400±ß¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉÈÇ¡Ë 5,900±ß¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¡Ë 500±ß¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡Ë PSP¤Ç¤Î½éÂåÈ¯Çä¤«¤éÌó20Ç¯¡£²»¤È¸÷¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡ÖLumines¡Ê¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢¡ÖLumines Arise¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖRez Infinite¡×¤ä¡ÖTetris Effect¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Enhance