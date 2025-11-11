¡ÖLumines Arise¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤òÄ¶¤¨¤¿´¶Æ°ÂÎ¸³´¶Æ°Åª¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤È³×¿·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿
¡¡PSP¤Ç¤Î½éÂåÈ¯Çä¤«¤éÌó20Ç¯¡£²»¤È¸÷¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡ÖLumines¡Ê¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢¡ÖLumines Arise¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖRez Infinite¡×¤ä¡ÖTetris Effect¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Enhance¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¡¢¸½Âå¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê¶¦´¶³ÐÂÎ¸³¤ÎÍ»¹ç¤À¡£
¡¡³«È¯¤òÎ¨¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¿å¸ýÅ¯Ìé»á¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÀÐ¸¶¹§»Î»á¡£¡ÖTetris Effect¡×¤¬ÆâÌÌÅª¤ÊÌþ¤·¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖLumines Arise¡×¤Ï³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤¹¤ë¹âÍÈ´¶¤È¸ì¤ë¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶½Ê³¤È¡¢¥×¥ìー¥äー¤ÎÁàºî¤¬²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë´¶³Ð¤Ï¡ÖLumines Arise¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖBURST¥âー¥É¡×¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¥²ー¥à¤Ë¿·¼¡¸µ¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¡È¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢ÂÎ¸³¡É¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÖLumines Arise¡×¤ÎËÜ¼Á¡£11·î11Æü¤Ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/PlayStation VR2/PC¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢²»³Ú¡¢¸÷¡¢¤½¤·¤Æ´õË¾¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¿å¸ýÅ¯Ìé»á
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÀÐ¸¶¹§»Î»á¡ÚLumines Arise - Launch Trailer¡Û
20Ç¯¤ò·Ð¤¿¸¶ÅÀ²óµ¢¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
――º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢º£ºî¤ÎÎ©¤Á¾å¤²»þ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¥·¥êー¥º¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤ÎPSPÈÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤ò¼´¤Ë¤â¤¦1²ó¡¢¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¼¥í¤«¤é¸«Ä¾¤·ºî¤êÄ¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸ý»á¡§PSP¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Î¥íー¥ó¥Á¤¬Ìó20Ç¯Á°¤Î2004Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç2005Ç¯¤Î3·î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢PSP¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥½¥Ëー¤Îµ×ÔìÎÉÌÚ¤µ¤ó¡Êµ×ÔìÎÉÌÚ·ò»á¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï21À¤µª¤Î¥¦¥©ー¥¯¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£PSP¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥©ー¥¯¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¥²ー¥à¤ò³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤ò¸²ºß²½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥»¥¬¤Ç¡ÖRez¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢Åª¤Ê¡Ê¢¨¡Ë¡¢¶¦´¶³ÐÅª¤Ê´¶³Ð¤Î¥²ー¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¶¦´¶³ÐÅª¤Ê¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇPSP¤Ë¾è¤»¤ë¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢Åª¤Ê¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥º¥ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²ó¤¹ÅÙ¤Ë¸ú²Ì²»¤¬²»³Ú²½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¾Ã¤¨¤º¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬Íè¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Þ¤¿²»¤¬ÌÄ¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥áー¥¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¡§ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¶¦´¶³Ð¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÀÐ¸¶·¯¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤Ç¤â¡ÖRez Infinite¡×¤Î¡ÖAREA X¡×¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÖTetris Effect¡×¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç20Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤òÀÐ¸¶·¯¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥Áー¥à¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTetris Effect¡×¤Ï¡ÈÆâÌÌÅª¤Ê±§Ãè¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡¢¥¤¥ó¥Êー¥¸¥ãー¥Ëー¤È¤¤¤¦¤«¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¼¤¯Àø¤ë¥¤¥áー¥¸¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë¤Ï³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦²»³Ú¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¤É¤¦¥²ー¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤¬¸µ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤â¥Ï¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¹â¤Î¿å½à¤Î¥Ïー¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢²»³Ú¤ËÍí¤á¤Æ¸À¤¦¤È¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ÎºÇÁ°Îó¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¿¿¤óÁ°¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Çº£²ó¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬À©ºî¤ÎºÇ½é¤Îº¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥Æー¥¸¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¿Ê¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦
――¤É¤³¤Þ¤Ç¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î´ð½à¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐ¸¶»á¡§¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¢ー¥È¤â¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤é¤·¤µ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ùー¥¹¤Î¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ë¡È¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²»³ÚÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥²ー¥à¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¸ì²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤é¤·¤µ¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌµÍýÌðÍý¸À¸ì²½¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤¬½Ð¤¿2004Ç¯¤Î»þÂå´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢Æ÷¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Åö»þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤¹¤³¤È¤¬¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤é¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÉ½¸½¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ÎÅö»þ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¦Æ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿å¸ý»á¡§¿§»È¤¤¤È¤«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¸þ¤¯¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬´ð¼´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ç¤È¤¤¤¦¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¥¹¥âー¥¯¤È¶¦¤Ë¿æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤ò¼´¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¿§¡¹¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿§»È¤¤¤òº£²ó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£Á°ºî¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î»ç¤È¤¤¤¦¿§¤Ë¥ë¥ß¥Í¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§±Æ³¨Åª¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¥Ñ¥¹¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢±Æ³¨¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸÷¤È±Æ¡£
¿å¸ý»á¡§¥ë¥ß¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸÷¤¬¸ì¸»¤Ç¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡È²»¤È¸÷¤ÎÅÅ¾þ¥Ñ¥º¥ë¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤³¤Î¥²ー¥à¤Î¿ï½ê¤Ë¸÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢2¿§¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬Íî¤È¤·¤Æ¤¹¤°¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Óー¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ëー¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÍ¤¬ÀÐ¸¶·¯¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼Á´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Î®ÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤È¤¤Ë¥×¥ë¥×¥ë¤ÈÆ°¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤äÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê·ø¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ´¡¹¤ËºÕ¤±»¶¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£»þ¤Ë¤ÏASMRÅª¤Êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤½¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¡¢²»¤¬ÊªÍý¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÏ¢Â³¤¬²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡¢¤Ä¤Þ¤êÊª¸ìÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ú²Ì²»¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì²»¤¬²»³Ú²½¤·¤Æ¡¢¶¦´¶³ÐÅª¤ÊÁ´ÂÎÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ìÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Á´¶¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¾Ã¤¨¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¶¦¤Ë¸ú²Ì²»¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÏ¢Â³¤¬²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
´¶Æ°¤¹¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡£¡ÖTetris Effect¡×¤È¤Î°ã¤¤¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
――¤³¤Î¥²ー¥à¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶»á¡§¡ÖTetris Effect¡×¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦´¶³ÐÅª¤Ê±é½Ð¤¬È¼¤Ã¤Æ´¶Æ°Åª¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯³Ú¤·¤µ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë»É·ã¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶Æ°¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¤â¤Î¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTetris Effect¡×¤Ï¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìþ¤·¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ï³Ú¤·¤µ¤ä¶½Ê³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ã¤·¤¯´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤«¤é³°¤Ø¤³¤¦ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ä²÷´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸´Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥²ー¥à¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤ê¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ±é½Ð¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VR¥´ー¥°¥ë¤òÈï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥º¥ë²¿½½¥¹¥Æー¥¸¤â¤³¤Ê¤¹¤Ã¤Æ·ë¹½¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏVR¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿å¸ý»á¡§VR¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶»á¡§±é½Ð¤¬¥é¥¤¥ÖÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬³«¤¤¤Æ°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤ò³Ú¤·¤à½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î¥·¥çー¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤âÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À
――¡ÖTetris Effect¡×¤È¡ÖLumines Arise¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ä¡¢°Õ¼±¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥È¥ê¥¹¤Ï¾Ã¤¹»þ¤ËÎó¤òºî¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾Ã¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Á¥Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¼çÌò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤½¤Î¥²ー¥à¤ÎÅ¸³«¤òºî¤ê¡¢±é½Ð¤òºî¤ê¡¢²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤ä±é½Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éµ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î½èÍýÉé²Ù¤Î7³ä¤ò¤½¤³¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤º£²ó¤Ï¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸ý»á¡§¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼ê¿¨¤ê´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¼ê¿¨¤ê´¶¤¬¶¦´¶³ÐÅª¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î1¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥²ー¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò30¸Ä¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¦´¶³ÐÅª¤ÊÉ½¸½¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³Æ¥¹¥Æー¥¸¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸ÇÍ¤Î²»¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î¼ê¿¨¤ê´¶¤¬°ã¤¦¤·¡¢µ¤Ê¬¤âÁ´Á³°ã¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤âÁ´Á³°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¹¥Æー¥¸Ëè¤Ë¼ê¿¨¤ê´¶¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë
――¡ÖTetris Effect¡×¤«¤é¡ÖLumines Arise¡×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Í×ÁÇ¤ä¶¶ÅÏ¤·¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶»á¡§°Õ³°¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTetris Effect¡×¤ÏUnreal Engine¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖLumines Arise¡×¤ÏUnity¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥²ー¥àºî¤ê¤Î·Ð¸³¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――Journey¥âー¥É¤Ï¡ÖTetris Effect¡×¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¥âー¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¡ÈJourney¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢·Ò¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎ¹¤Î¤è¤¦¤ËÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Åö»þ¡ÖTetris Effect¡×¤Î³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±ÉÕ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ï1¤Ä1¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö1¤ÄÌÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¤³¤ì¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë½çÈÖ¤ò·è¤á¤Æ¡¢Á°¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î²÷´¶¤äµ²±¡¢Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ø¼¡¤Ø¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤¬Î¹Åª¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê´¶Æ°¤¬ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖTetris Effect¡×¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¿å¸ý»á¡§ºÇ¶á¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤ÆJourney¤È¤¤¤¦¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉ¬¤º¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÈÎ¹¡É¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤âÀº¿ÀÅª¤ÊÎ¹¤«¤éÊªÍýÅª¤ÊÎ¹¤Þ¤Ç¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÊª¸ìÀ¤ÈÎ¹¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥àー¥É¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯µÄÏÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐ¸¶·¯¤«¤é¤Ï8¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÈá¤·¤ß¤ä¡¢ÅÜ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡£´î¤Ó¤ä¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï¥×¥é¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤â¤¢¤ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤¬¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤é¥Æー¥Þ¤òÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ä¤ë¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤À¤±¤É¤½¤Î¸åµ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Journey¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Journey¤¬Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä
――Journey¥âー¥É¤¬¡ÖTetris Effect¡×¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÍ×ÁÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿å¸ý»á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¡Ø¥ë¥ß¥Í¥¹¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Îµ¤Ê¬¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Hydelic¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£ºî¤Ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿ÉðÆ£·¯¡ÊÉðÆ£¾º»á¡Ë¤¬ÀÐ¸¶·¯¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥ã¥ó¥Þー¤â²ó¤Ã¤¿¤·¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡£
¡¡Èà¤é¤¬¤³¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê©¶µ¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¾â¤Î²»¤È¤«ÁÎ¤ÎÀ¼¤È¤«¿§¡¹¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÏÆâÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀïÁè¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤¤¤¦Á°¤Ë¡¢µ§¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¤È²«¿§¤Î¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤Î¥é¥¹¥ÈÁ°¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢µ§¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¿ÏÂ¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À©ºî¿Ø¤Îµ§¤ê¤È¤·¤Æ¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ï¸÷¤È±Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î±Æ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ã¤Æ¸µ¡¹¥¢¥²¥¢¥²¤Ê¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÁ´Éô¾å¸þ¤¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢±Æ¤ÎÉôÊ¬¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÌÇò¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±¢¤ò¶¯¤¯ÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¸÷¤¬±Ç¤¨¤º¤ËË°ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¸÷¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î±¢¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ë
2Ç¯¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¸ÇÍ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBURST¥âー¥É¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐÀï¥·¥¹¥Æ¥à
――Journey¥âー¥É¤Î8¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÊª¸ìÀ¤ä±é½Ð¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¥´ー¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë´¶¾ð¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤¬°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢´õË¾¤Î¸÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÈÁ´¤Æ¤Î´¶¾ð¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡É¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸ý»á¡§¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿»þ¤â¥³¥í¥Ê¤Î¸å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¥³¥í¥Ê¸å¡¢´õË¾¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÃËÀ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
――²»³ÚÌÌ¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶»á¡§²Î»ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥Õ¥ï¥Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²æ¡¹¤â²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤Æ´Æ½¤¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸ý»á¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î¥²ー¥à¤Îºî¤êÊý¤ÏÉáÄÌ¤È½çÈÖ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èæ³ÓÅªºÇ½é¤Îº¢¤Ë²»³Ú¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¸Ç¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²»³Ú¤¬Àè¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊª¸ìÀ¤ÎÀß·×¤ä¤âµ¤Ê¬¤ÎÀß·×¤â´Þ¤á¤Æ²»³Ú¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¤Ëºî¤Ã¤¿²»³Ú¤ò¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¥×¥ìー¥äー¤¬Áàºî¤¹¤ëÁàºî²»¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ìー¥äー¤¬¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç²»³Ú¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥²ー¥à¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë±£¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢²»³Ú¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤È¤«¥àー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¸÷¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬1¤Ä1¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï²Î»ì¤â²¾Åö¤Æ¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª¸ìÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Êª¸ìÀ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤òÆâÀ½¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤«¡¢¥ì¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ËÁ´Éô´Ø·¸¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¼ê¿¨¤ê´¶¤Î¤¢¤ë²»¤ÎÀß·×¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²ー¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢ー¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Áー¥à¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¥²ー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï·ì±Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
――¡ÖBURST¥âー¥É¡×¤ÏÂÐÀï¥âー¥É¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐ¸¶»á¡§Æ±»þ¤Ë¤½¤³¤â°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥ë¥Á¥×¥ìー¥äー¤ÎÂÐÀï¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î·×²è¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤â¶¦´¶³ÐÅª¤Ê±é½Ð¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂÐÀï¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½é¤á¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBURST¥âー¥É¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ï¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢´°À®¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥êー¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¡ÖËÜÅö¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖTetris Effect¡×¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±´°À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÄü¤á¤º¤Ë2Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æº£¤Î·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì»þÅª¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢BURST¥âー¥É¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¿å¸ý»á¡§¡ÖTetris Effect¡×¤Î»þ¤Î¡ÖZONE¥âー¥É¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤âËÜÅö¤Ë³«È¯¤Î½ªÈ×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¥²ー¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³«È¯´ü´Ö¤ò2¥«·î¤Û¤É±äÄ¹¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖZONE¥âー¥É¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡ÖTetris Effect¡×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌ¤¤À¤Ë¥×¥ì¥¤¤òÂ³¤±¤ë¥æー¥¶ー¤¬µï¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖZONE¥âー¥É¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ë¹½Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖTetris Effect¡×¤Î¡ÖZONE¥âー¥É¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¡¢¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤ÎÁêÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â»î¤·¤¿Ãæ¤Ç¡ÖBURST¥âー¥É¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬º£¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Í¾·×¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥«¥¸¥Î¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶½Ê³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ÖTetris Effect¡×¤ÏÆâ¤ËÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ï¶½Ê³¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙÁªÂò¤ä¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£´Ö¸ý¤Î¹¤µ¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿å¸ý»á¡§¤É¤ó¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤âÎÉ¤¤¥²ー¥à¤Î·Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï´Ö¸ý¤¬¹¤¯¤Æ¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦»°³Ñ·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£ÍýÁÛ¤ÏÃ¯¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ü¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Àµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§º£²ó¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ìー¥äー¤ÎÂÐÀï¤òËÜ³ÊÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥æー¥¶ー¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤³¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ë¥ß¥Í¥¹¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢ÏÓ¤òËá¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¥Õ¥íー¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÐÀï¥âー¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥âー¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÐÀï¤Ç¤â³è¤¤ë¡ÖBURST¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖTetris Effect¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂÐ¿ÍÀï¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MULTIPLAYER¥í¥Óー¤Ç¤ÏÂÐÀï¤¬¤Ç¤¤ë
¿·µ¬¡¦·Ð¸³¼ÔÁÐÊý¤Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¡Ö»þ´ÖÅ¥ËÀ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤½¤ÎÍýÍ³
――¥·¥êー¥º·Ð¸³¼Ô¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¼Ô¸þ¤±¤Î¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐ¸¶»á¡§PSP¤Î»þ¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿±é½ÐÅª¤Ê¿Ê²½¤È¿¼¤ß¤«¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£²áµîºî¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸1¤Ä1¤Ä¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸³«¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢²»³Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢±é½Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Î¿¼¤µ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿å¸ý»á¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Á´ÂÎÅª¤Ê²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢É½¸½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢É½¸½¡¢¶¦´¶³ÐÅª¤ÊÂÎ¸³¤Î²òÁüÅÙ¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°µÅÝÅª¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡PSP¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½éÂå¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ï¿·¤·¤¤¥²ー¥à¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¤ÎÄó°Æ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5¤äPC¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Steam Deck¤ÎÇ§¾Ú¤â¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Steam Deck¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÃå¤±¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍ·¤Ö¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐ¸¶»á¡§¿·¤·¤¤¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥²ー¥à¤ÈÆ±Åù¤Î¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Í·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¿å¸ý»á¡§ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¤È¥·¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤ò¥²ー¥à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ã¤ÆÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¿Í¤³¤½¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¥ëー¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢½ù¡¹¤ËÃ¯¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²»³Ú¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊ¹¤³¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¤Ã¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï3¥¥íÁö¤ì¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤Ï¤â¤¦200¥áー¥È¥ëÄ¹¤¯Áö¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿Æü¤«·Ð¤Ä¤È4¥¥íÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¤ò¡¢¤½¤¦É½¸½¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ºòÆü¤è¤ê¤âº£Æü¤ÎÊý¤¬¾å¼ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ù¤ÐÍ·¤Ö¤Û¤ÉÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£1²ó¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥²ー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ì¤¤À¤Ë20Ç¯Á°¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤òÍ·¤ó¤Ç¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Steam Deck¤Ê¤É¤Ç»³¼êÀþ¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ê½¸Ãæ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é²¿¼þ¤«¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë
ÀÐ¸¶»á¡§´¶³Ð¤¬´Ë¤Þ¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£
¿å¸ý»á¡§¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ°¤ä¡¢Âç»ö¤ÊÌóÂ«¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£PSPÈÇ¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡È¥¿¥¤¥à¥·ー¥Õ¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê»þ´ÖÅ¥ËÀ¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»þ´ÖÅ¥ËÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£ºî¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
――VR¥âー¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐ¸¶»á¡§ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥é¥¤¥ÖÅª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈVR¥âー¥É¤â¥Ï¥Þ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ÆÄÌ¾ï¤Î¥×¥ì¥¤»þ¤È¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëÎ×¾ì´¶¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢VR¤Ç¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ä¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¿¶Æ°¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PSP¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÈ×ÌÌ¤¬¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTetris Effect¡×¤Î»þ¤ËVR¤Ç¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£VR¤À¤È¡È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë´¶¤¸¡É¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Í·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬Áý¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÃæ¤â¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
――¡ÖHUMANITY¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤Î¥²ー¥à¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¸ý»á¡§ÍýÍ³¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢ー¥ÈÅª¤À¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖHUMANITY¡×¤ÏºÇ½é¤Ë¥Ç¥â¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌ¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î¿Í¤¬ÊªÍý·×»»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥ー¥Éー¥¶ー¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£¥¦¥¥¦¥¤â¤¹¤ë¤·¡¢¶Ã¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥²ー¥à²½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ä¤¤¤Ä¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢1¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤âÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃæÂ¼Í¦¸ã¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¥²ー¥à²½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¥¢ー¥È¤«¤é¤ÏÁ´Á³Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¥¢ー¥ÈÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÃæÂ¼Í¥¸ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬»ý¤Ä¥¢ー¥ÈÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤«¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥²ー¥à¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Í¥¸ã¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤ò»×¤¦Â¸Ê¬ÄÉµá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÀÐ¸¶·¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï½ã¿è¤Ë¤½¤Î¥¢ー¥ÈÀ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÁàºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏËÍ¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Áー¥à¤ÎÃæ¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£
ÀÐ¸¶»á¡§À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñ¾ÝÅª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹¤¯Ãê¾ÝÅª¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤äÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤ê¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¼«Á³¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿å¸ý»á¡§Â¯¤Ë¸À¤¦¡È¥¶¡¦¥²ー¥à¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤¦¤Á¤«¤é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆÃÀ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¡ÖRez¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸ý»á¡§ÀÎ¡¢¡ÖRez¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÆ±»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë5¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸«¤Æ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤ò¥²ー¥à¤ÎÂÎ¸³¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸þ¤¤¤Æ¤ëÊý¸þ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Î»ÅÎ©¤ÆÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë5¡×Åª¤Ê¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ó¥É¥óÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¹¥Úー¥¹¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Ç¥ë¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»¨»ï¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯ー¥ë¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤À¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤ä¿§¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²»³Ú¤â¥¸¥ã¥º¤Ã¤Ý¤¤¥Æー¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á´Á³¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ã¤¦¡ÖRez¡×¤âÆ±»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖRez¡×¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò½ñ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë´Ý¤È¤«»Í³Ñ¤È¤«»°³Ñ¤È¤«¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÇ½é¡¢0¤«¤é1¤òÀ¸¤à¤È¤³¤í¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·â¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸ú²Ì²»¤¬¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬²»³Ú¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¯¥ª¥ó¥¿¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê²»³Ú¤ÎÉèÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤Ç¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤òºî¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Ï¤º¤À¤è¤Í¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥²ー¥à¤¬´°À®¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡ÖLumines Arise¡×¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖBURST¥âー¥É¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖLumines Arise¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Ï¡ÖRez¡×¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤«¤ÇË°¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¤«¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥åー¥Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¥åー¥Ö¤ò8²óÂÇ¤Ã¤¿¤é¥ïー¥×¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤È¡¢DJ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é½é¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ä¤±»Ï¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï²»¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤«Ë½Áö¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àþ²è¤È¤·¤Æ¥ì¥È¥í¤Ê´¶¤¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÅö»þ¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª´ê¤¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀþ²è¤È¤«¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¤Ï¡ÖÂÎ¸³¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÀß·×¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤è¤Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶»á¡§°ú¤»»¤·¤¿¸å¤È¤¤¤¦¤«¡£¾ðÊó¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²»³Ú¤ä½À¤é¤«¤¤±é½ÐÆþ¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¥·¥ó¥×¥ëÌÜ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¶ñ¾ÝÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢·ä´Ö¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¤¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿å¸ý»á¡§¤½¤ì¤¬¡¢Â¿Ê¬¶¦´¶³ÐÅª¤ÊÂÎ¸³Àß·×¤Ë¤Ï°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§ÂÎ¸³¤ò°Õ¼±¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
――¡Ö¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¶¡¦¥À¥¤¥Ðー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥Áー¥à¤ÎÊý¤Ç¡¢PlayStation¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¥³¥é¥ÜÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÖSteam¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖLumines Arise¡×¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¥²ー¥à¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¤¬¡Ö¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥¶¡¦¥À¥¤¥Ðー¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Î¥ß¥ó¥È¥í¥±¥Ã¥È¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥ß¥ó¥È¥í¥±¥Ã¥È¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥Û»á¤¬¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ÖPSP¤Ç¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¼¤Ò¡×¤È¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶»á¡§º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¼ê¤ÈÂ¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¡Ø¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¶¡¦¥À¥¤¥Ðー¡Ù¤Î¥Ç¥¤¥ô¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥¶¡¦¥À¥¤¥Ðー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤âÃíÌÜ¤À
――ºÇ¸å¤Ë¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶»á¡§¡ÖTetris Effect¡×¤òÍ·¤ó¤ÀÊý¤Ï¤è¤ê¼«Á³¤Ë¡ÖLumines Arise¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¸ý»á¡§¡Ö¤³¤ì¤¬¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£º£¤Î¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ÎºÇ¿·¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÏËÍ¤é¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¶¦´¶³ÐÅª¤ÊÂÎ¸³¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢º£²ó¤³¤Î¡ÖLumines Arise¡×¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÐ¸¶·¯¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖTetris Effect¡×¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿Êý¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡ÖLumines Arise¡×¤ò¡ÖTetris Effect¡×¤È°ã¤¦³ÑÅÙ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢1¿Í¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Î»þ¤È¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤È¶õ´Ö¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Î»þ¤È¤«¡Öµ¤Ê¬Åª¤Ëº£Æü¤Ï¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥È¥ê¥¹¤«¤Ê¡¢µ¯¤¤¿¤é¥ë¥ß¥Í¥¹¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÁª¤ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ¸¶»á¡§Âçºî¤Î¥²ー¥à¤È¥²ー¥à¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç·¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÂç·¿¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍ·¤ÖÁ°¤Ë¡ÖLumines Arise¡×¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(C) Enhance Experience Inc. 2025 (C) Resonair / BANDAI / BNEI. All rights reserved.