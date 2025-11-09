花々の香りで満たされる特別な季節に、『フローラノーティス ジルスチュアート』からホリデーコレクション第2弾が登場。2025年12月5日(金)より発売される今回は、過去のホリデーで人気を博した香りが限定復刻♡「ラズベリーローズ＆バニラ」「ホワイトスノードロップ」「ブリスフルピーチブロッサム」の3つの香りが、冬の日常をやさしく包み込みます。予約は11月7日(