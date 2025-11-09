きょうも各地でクマによる被害が相次いでいます。青森県では男性がクマに襲われてけがをしました。きょう午前4時ごろ、三戸町のラーメン店の敷地内で男性従業員（57）が開店前の仕込み作業をしていたところ、体長1メートルほどのクマに顔を引っかかれました。店の関係者によりますと、男性は当時の状況について、眉間に傷を負いながらも「投げ返した」と話し、クマは山の方へ逃げたということです。青森県でのクマの出没は今年過去