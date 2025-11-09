[11.9 J2第36節](フクアリ)※14:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 35 若原智哉DF 2 高橋壱晟DF 13 鈴木大輔DF 28 河野貴志DF 67 日高大MF 4 田口泰士MF 6 エドゥアルドMF 14 椿直起MF 42 イサカ・ゼインFW 20 石川大地FW 29 カルリーニョス・ジュニオ控えGK 23 鈴木椋大DF 11 米倉恒貴DF 15 前貴之DF 24 鳥海晃司MF 5 小林祐介MF 10 横山暁之MF 18 杉山直宏FW 9 呉屋大翔FW 39 森海渡監督小