[11.9 J2第36節](フクアリ)

※14:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 6 エドゥアルド

MF 14 椿直起

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 20 石川大地

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 5 小林祐介

MF 10 横山暁之

MF 18 杉山直宏

FW 9 呉屋大翔

FW 39 森海渡

監督

小林慶行

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 8 浅倉廉

MF 15 杉田真彦

MF 17 岡澤昂星

MF 22 久富良輔

MF 25 中村涼

FW 7 松木駿之介

FW 11 アンデルソン

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 3 鈴木翔太

DF 28 大森彗斗

DF 44 ホッキ・ジュニオール

MF 18 松下佳貴

MF 23 梶川諒太

MF 30 芹生海翔

MF 50 金子翔太

FW 9 矢村健

監督

須藤大輔