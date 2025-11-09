千葉vs藤枝 スタメン発表
[11.9 J2第36節](フクアリ)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 5 小林祐介
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
FW 9 呉屋大翔
FW 39 森海渡
監督
小林慶行
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
MF 25 中村涼
FW 7 松木駿之介
FW 11 アンデルソン
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 28 大森彗斗
DF 44 ホッキ・ジュニオール
MF 18 松下佳貴
MF 23 梶川諒太
MF 30 芹生海翔
MF 50 金子翔太
FW 9 矢村健
監督
須藤大輔
